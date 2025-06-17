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Иран применил необнаруживаемые ракеты для удара по штаб-квартире "Моссада"

Иран применил необнаруживаемые ракеты для удара по штаб-квартире "Моссада" Иран использовал ракеты, которые невозможно отследить или перехватить, для нанесения удара по штаб-квартире израильской разведывательной службы "Моссад", расположенной недалеко от Тель-Авива.
В регионе
17 июня 2025 г. 21:40
Иран применил необнаруживаемые ракеты для удара по штаб-квартире Моссада

Иран использовал ракеты, которые невозможно отследить или перехватить, для нанесения удара по штаб-квартире израильской разведывательной службы "Моссад", расположенной недалеко от Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны исламской республики Реза Талайиник.

"В сегодняшней атаке (на штаб-квартиру "Моссад" - ред.) мы задействовали ракеты, которые невозможно было отследить или перехватить", - сказал он.

Отметим, что сегодня утром здание Моссада и база военной разведки "Глилот" подверглись ракетной атаке со стороны КСИР.

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