Иран применил необнаруживаемые ракеты для удара по штаб-квартире "Моссада"

Иран использовал ракеты, которые невозможно отследить или перехватить, для нанесения удара по штаб-квартире израильской разведывательной службы "Моссад", расположенной недалеко от Тель-Авива.

Иран использовал ракеты, которые невозможно отследить или перехватить, для нанесения удара по штаб-квартире израильской разведывательной службы "Моссад", расположенной недалеко от Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны исламской республики Реза Талайиник.

"В сегодняшней атаке (на штаб-квартиру "Моссад" - ред.) мы задействовали ракеты, которые невозможно было отследить или перехватить", - сказал он.

Отметим, что сегодня утром здание Моссада и база военной разведки "Глилот" подверглись ракетной атаке со стороны КСИР.