Иран пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60% в случае усиления санкционного давления.

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60% в случае усиления санкционного давления.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Tasnim 19 июля заявил пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.

По его словам, Иран пока не использует весь свой потенциал и при необходимости может прибегнуть к другим стратегическим вариантам.

Резаи отметил, что Тегеран добровольно приостановил выполнение дополнительного протокола о сотрудничестве с МАГАТЭ, но по-прежнему сохраняет членство в ДНЯО, однако продолжающееся внешнее давление может привести к изменению политики Ирана.

"Давление заставит Иран рассмотреть выход из договора, обогащение урана выше 60%, производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества", - подчеркнул он