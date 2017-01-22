Иран пригрозил Трампу возобновить разработку ядерного оружия

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр атомной энергетики Ирана Али Акбаром Салехи заявил, что если президент США Дональд Трамп откажется от осуществления «ядерной сделки», то Иран возобновит свою ядерную деятельность.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на иранский телеканал CBC.

«В случае, если Трамп откажется от осуществления СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Report), мы готовы очень быстро возобновить свою ядерную деятельность», — сказал он в интервью телеканалу.

«Мы готовы и можем возобновить свою ядерную программу. Мы можем вернуться не только к прежней ситуации, но и начать свою ядерную деятельность ещё больше, чем раньше», — подчеркнул Салехи.

Отвечая на вопрос о том, что Трамп, выступая на церемонии инаугурации, не затронул тему Ирана, Салехи сказал, что Иран оценивает это позитивно.

Иранский министр также назвал намерение США развивать системы ПРО для защиты страны в случае удара баллистических ракет со стороны Китая или Ирана бессмысленным.