Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Иран пригрозил сбить два американских самолета-разведчика, пролетавших в непосредственной близости от иранской границы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на три источника в оборонной сфере, знакомых с ситуацией.

По его данным, 10 сентября самолет P-8 Poseidon с 9 людьми на борту и самолет EP-3 Eries с экипажем в 24 человека пролетели в 13 милях от побережья Ирана (при этом территориальные воды государства простираются на 12 морских миль от берега).

Во время полета иранские военные предупредили американские самолеты по радио, что они рискуют быть сбитыми. Американские военные проигнорировали предупреждения и продолжали лететь в международном воздушном пространстве, хотя и очень близко к иранской территории.