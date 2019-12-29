Иран пригласил соседние страны к участию в морских учениях с Россией и Китаем

Власти Ирана призвали соседние страны принять участие в следующих совместных военно-морских учениях с Россией и Китаем. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким обращением выступил сегодня командующий ВМС иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Тегеран приглашает все государства региона присоединиться к совместным маневрам ВМС Ирана, России и Китая на их следующем этапе", - отметил иранский контр-адмирал. По его словам, "безопасность мореходства должна обеспечиваться коллективно региональными странами, обладающими морским потенциалом".

Ранее Ханзади указал, что, по его убеждению, "в регионе нет необходимости в присутствии иностранных сил, и Иран готов к сотрудничеству в данном вопросе с соседними государствами".

27 декабря в Индийском океане и Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности". Ожидается, что они продлятся до завтра.