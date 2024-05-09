Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за законопроекта об иноагентах

Посол Грузии во Франции и Монако Гоча Джавахишвили подал в отставку, заявив, что настроения по отношению к друзьям и зарубежным партнерам Грузии, сложившиеся на фоне законопроекта "об иноагентах", крайне затрудняют его работу.

Посол Грузии во Франции и Монако Гоча Джавахишвили подал в отставку, заявив, что настроения по отношению к друзьям и зарубежным партнерам Грузии, сложившиеся на фоне законопроекта "об иноагентах", крайне затрудняют его работу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Я служу в грузинской дипломатии 30 лет и 10 лет преподавал европейскую интеграцию. Я верю и убеждаю студентов, что мы - страна европейской культуры и будущего.

Европа - наше место. Европе не нужно, чтобы мы были бесплодной нацией, мы должны обогащать Европу своими особенностями, своим уникальным языком, алфавитом и полифонией, нашими богатыми традициями и древней культурой, нашим шармом и обаянием. Если бы я искренне не верил в это, никто бы до сих пор не остановил меня на этой работе.

Добавлю также, что я твердо верю, что Грузия уже достаточно укрепилась в национальных ценностях, мы знаем цену свободы и независимости.

Я хочу после долгих колебаний избавиться от бремени, с которым, как мне кажется, я больше не могу справиться.

Даже если я ошибаюсь, я не пожалею об этом. Я буду действовать только по велению своей совести.

В будущем, где бы я ни был, я всегда буду сторонником и поклонником европейского будущего Грузии", - заявил Джавахишвили.

При этом дипломат надеется, что его отставка не будет воспринята как политический демарш в чью-то пользу или во вред кому-то.