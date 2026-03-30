Иран предупредил Совбез ООН в связи с Ормузским проливом

Ормузский пролив закрыт только для судов сторон, участвующих в военных операциях против Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

"Этот водный путь закрыт для судов сторон, участвующих в военной агрессии против Ирана, и данное решение основывается на принципах международного права, преследуя цель предотвратить злоупотребление Ормузским проливом для осуществления незаконных атак против Ирана", - сказал он.

Арагчи отметил, что движение судов, принадлежащих другим государствам, осуществляется по согласованию с компетентными органами Ирана.

"Любые провокационные действия США, Израиля и их сторонников, включая Совет Безопасности ООН, в связи с ситуацией в Ормузском проливе лишь еще больше осложнят обстановку", - подчеркнул он.