Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Иран предупредил Совбез ООН в связи с Ормузским проливом

    • 30 марта, 2026
    • 19:30
    Иран предупредил Совбез ООН в связи с Ормузским проливом

    Ормузский пролив закрыт только для судов сторон, участвующих в военных операциях против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

    "Этот водный путь закрыт для судов сторон, участвующих в военной агрессии против Ирана, и данное решение основывается на принципах международного права, преследуя цель предотвратить злоупотребление Ормузским проливом для осуществления незаконных атак против Ирана", - сказал он.

    Арагчи отметил, что движение судов, принадлежащих другим государствам, осуществляется по согласованию с компетентными органами Ирана.

    "Любые провокационные действия США, Израиля и их сторонников, включая Совет Безопасности ООН, в связи с ситуацией в Ормузском проливе лишь еще больше осложнят обстановку", - подчеркнул он.

    İran BMT Təhlükəsizlik Şurasına Hörmüz boğazı ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    20:13

    США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для Ирана

    В регионе
    20:10

    НАТО: Мы всегда будет делать всё необходимое для защиты наших союзников

    Другие страны
    20:05
    Фото
    Видео

    "FIFA Series – 2026": Завершился первый тайм матча Азербайджан – Сьерра-Леоне – ОБНОВЛЕНО-2

    Футбол
    19:56

    Барро: Франция выступает против войны США и Израиля с Ираном - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:45
    Видео

    МЧС эвакуировало с подтопленных территорий 547 человек

    Происшествия
    19:41

    Минобороны Азербайджана осудило запуск ракеты из Ирана в Турцию

    Армия
    19:30

    Иран предупредил Совбез ООН в связи с Ормузским проливом

    В регионе
    19:19

    Число погибших при израильских атаках на Ливан достигло 1 247

    Другие страны
    19:07
    Фото
    Видео

    В Загатале в тяжелом ДТП один человек погиб, несколько пострадали

    Происшествия
    Лента новостей