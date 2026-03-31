В КНР из-за взрыва на площадке строящегося автомобильного тоннеля погибли четыре человека

В результате взрыва на площадке строящегося автомобильного тоннеля в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Кроме того, 9 человек получили ранения.

По данным транспортной комиссии района Ваньчжоу города Чунцин, взрыв произошел в понедельник на строительной площадке участка национальной автомагистрали, соединяющей провинции Хубэй и Сычуань. Первоначально один человек числился пропавшим без вести, еще 12 получили ранения. По состоянию на полночь вторника спасателям удалось обнаружить тело пропавшего человека, позднее трое пострадавших скончались, несмотря на оказанную им медицинскую помощь.

Предполагается, что взрыв был вызван легковоспламеняющимся газом.