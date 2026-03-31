İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölüb

    • 31 mart, 2026
    • 10:01
    Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölüb

    Çinin cənub-qərbindəki Çuntsin bələdiyyəsində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində baş verən partlayış nəticəsində dörd nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi yerli hakimiyyətə istinadən məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, 9 nəfər yaralanıb.

    Ehtimal olunur ki, partlayışa tezalışan qaz səbəb olub.

    Çuntsin şəhərinin Vançjou rayonunun nəqliyyat komissiyasının məlumatına görə, partlayış martın 30-da Hubey və Siçuan əyalətlərini birləşdirən magistral yolda tikinti sahəsində baş verib. Əvvəlcə bir nəfərin itkin düşdüyü, daha 12 nəfərin yaralandığı qeyd edilmişdi. Martın 31-nə olan məlumata görə, xilasedicilər itkin düşmüş şəxsin meyitini tapıblar, daha sonra isə üç yaralı göstərilən tibbi yardıma baxmayaraq ölüblər.

    В КНР из-за взрыва на площадке строящегося автомобильного тоннеля погибли четыре человека
    Four dead, nine injured in Southwest China's blast at highway tunnel construction site

