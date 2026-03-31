Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 31 mart, 2026
- 10:01
Çinin cənub-qərbindəki Çuntsin bələdiyyəsində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində baş verən partlayış nəticəsində dörd nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi yerli hakimiyyətə istinadən məlumat yayıb.
Bundan əlavə, 9 nəfər yaralanıb.
Ehtimal olunur ki, partlayışa tezalışan qaz səbəb olub.
Çuntsin şəhərinin Vançjou rayonunun nəqliyyat komissiyasının məlumatına görə, partlayış martın 30-da Hubey və Siçuan əyalətlərini birləşdirən magistral yolda tikinti sahəsində baş verib. Əvvəlcə bir nəfərin itkin düşdüyü, daha 12 nəfərin yaralandığı qeyd edilmişdi. Martın 31-nə olan məlumata görə, xilasedicilər itkin düşmüş şəxsin meyitini tapıblar, daha sonra isə üç yaralı göstərilən tibbi yardıma baxmayaraq ölüblər.
10:22
Avropa çempionatı: Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin oyun proqramı açıqlanıbFutbol
10:22
İranda terror aktları törətməkdə ittiham olunan daha iki nəfər edam edilibRegion
10:15
Video
FHN: Bayram günlərində hadisələr zamanı 13 nəfər ölüb, 14 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:12
İsmayıllıda avtoqəza olub, ölənlər varHadisə
10:01
Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Azərbaycanda viski istehsalı 51 % azalıbBiznes
09:51
Foto
Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilibHərbi
09:50
Sumqayıtda 30 min abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaqİnfrastruktur
09:42