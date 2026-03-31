    31 марта, 2026
    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $130 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,81 или 3,07% - до $128,05.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $123,49.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $3,61 или 3,07% - до $121,05 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефтяные котировки Нефть Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları keçib
    Azeri Light crude exceeds $128 per barrel

