Введены в эксплуатацию новые военные объекты азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана ввело в эксплуатацию новые военные объекты.

Как сообщили Report в министерстве, руководящий состав Минобороны принял участие в открытии административных зданий Инженерно-саперного центра Инженерных войск, Управления психологического обеспечения, Бакинского военного центра психологического здоровья и Юридического управления.

Кроме того, руководство Министерства обороны ознакомилось с работами, проводимыми в Бакинском военном колледже, действующем в подчинении Национального университета обороны, и в отделении Скорой медицинской помощи Главного клинического госпиталя Министерства обороны.

В нововведенном в эксплуатацию Инженерно-саперном центре установлены современные симуляционные системы, предназначенные для подготовки младших специалистов и проведения разминирования территорий.

Ознакомившись с условиями, созданными на территории центра, руководящий состав посетил пожарное депо, караульное помещение, автопарк, склады инженерных боеприпасов, военно-технического имущества, ракетно-артиллерийского оружия, а также склады с боеприпасами и вещевым имуществом. Была проведен смотр учебных мест, используемых в процессе боевой подготовки на полигоне Инженерных войск.

Кроме того, руководящему составу были продемонстрированы инженерные средства вооружения и современное механизированное оборудование для разминирования, приобретённые в целях укрепления материально-технической базы центра. Была предоставлена подробная информация о тактико-технических характеристиках этих средств и возможностях их применения.

В рамках штатно-структурных реформ, направленных на поддержание высокого уровня психологической подготовки личного состава Азербайджанской Армии, были введены в эксплуатацию капитально отремонтированные административные здания новосозданного Управления психологического обеспечения и Бакинского военного центра психологического здоровья.

При обустройстве центра были учтены специфические требования психологической службы, созданы специальные терапевтические кабинеты для повышения психологической устойчивости личного состава и восстановления после посттравматических состояний, а также рабочие помещения для подготовки военных психологов и ведения методической документации.

Центр, являющийся первым подобным учреждением в регионе и предусматривающий совместную деятельность военных и гражданских психологов, будет способствовать сохранению и развитию психологического благополучия военнослужащих Азербайджанской Армии и членов их семей.

В центре предусмотрено предоставление необходимых услуг для индивидуальной и групповой психотерапии, психологической диагностики, консультаций, посттравматической и стрессовой реабилитации, а также поддержки психологического развития детей и подростков.

Затем руководство Министерства обороны приняло участие в открытии административного здания Юридического управления. Руководству было сообщено о том, что Юридическое управление является структурой, регулирующей различные военные юридические вопросы и действующей в соответствии с законодательством в сфере обороны.

Управление предоставляет юридические консультации личному составу Азербайджанской Армии, занимается противодействием военным преступлениям, а также регулирует вопросы международного права. Основная цель деятельности Юридического управления − юридическая поддержка действий войск и сил, подчинённых Министерству обороны, и обеспечение соблюдения действующего законодательства.