Иран представил новую радиолокационную систему "Сепехр"

"Зона действия РЛС "Сепехр" охватывает территорию свыше 2,5 тысячи километров, она способна определять цели, использующие стелс-технологии, а также микробеспилотники на низких, средних и больших высотах, а также с легкостью определять и отслеживать баллистические, полубаллистические (управляемые на определенном участке) и крылатые ракеты", — заявил командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия бригадный генерал Шакрукх Шахрам.
По его словам, утром во вторник новая РЛС прошла последние испытания, результаты которых были успешными.
В прошлом году Иран представил РЛС "Аср" ("Эпоха") морского базирования, способную отслеживать около 100 целей одновременно, а также блокирующую радиопомехи, используемые для подавления радаров. Сообщалось, что "Аср" способен обнаруживать как воздушные объекты — в том числе крылатые ракеты — так и наземные цели, линейный размер которых достигает четырех метров.
News DepartmentАвтор новости