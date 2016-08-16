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    ​Иран предоставит России инфраструктуру для борьбы с терроризмом в Сирии

    Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Иран предоставит России свою инфраструктуру для борьбы с терроризмом в Сирии.

    Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью агентству İRNA.

    Шамхани указал на стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном в борьбе с терроризмом в Сирии.

    Минобороны России сообщило, что российские бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34, взлетев с иранского аэродрома Хамадан, нанесли во вторник удары по объектам ИГ и "Джебхат ан-Нусры" в трех провинциях Сирии.

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