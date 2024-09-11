О нас

Иран предложил создать внутри БРИКС структуру по безопасности

Иран предложил создать внутри БРИКС структуру по безопасности Иранская сторона предложила создать специальную структуру по безопасности внутри БРИКС.
В регионе
11 сентября 2024 г. 14:19
Иран предложил создать внутри БРИКС структуру по безопасности

Иранская сторона предложила создать специальную структуру по безопасности внутри БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян в Санкт-Петербурге, на встрече высоких представителей стран БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, задача структуры может заключаться в противодействии угрозам - терроризму, экстремизму, разработке биологического оружия, а также борьбе с использование в незаконных целях таких инновационных технологий, как искусственный интеллект и спутниковые системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi