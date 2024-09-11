Иран предложил создать внутри БРИКС структуру по безопасности

Иранская сторона предложила создать специальную структуру по безопасности внутри БРИКС.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян в Санкт-Петербурге, на встрече высоких представителей стран БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.
По его словам, задача структуры может заключаться в противодействии угрозам - терроризму, экстремизму, разработке биологического оружия, а также борьбе с использование в незаконных целях таких инновационных технологий, как искусственный интеллект и спутниковые системы.