Иран предложил построить коридор между Персидским заливом и Черным морем

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Коридор между Персидским заливом и Черным морем откроет большие возможности и снизит цены перевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на российское издание "Взгляд", об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тбилиси.

"В случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой", - заявил Зариф.

По его словам, для осуществления подобной идеи необходимо сотрудничество всех стран региона, в том числе и Азербайджана.