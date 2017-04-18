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    Иран предложил построить коридор между Персидским заливом и Черным морем

    МИД Ирана: Для осуществления подобной идеи необходимо сотрудничество всех стран региона, в том числе и Азербайджана

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Коридор между Персидским заливом и Черным морем откроет большие возможности и снизит цены перевозок.

    Как сообщает Report со ссылкой на российское издание "Взгляд", об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тбилиси.

    "В случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой", - заявил Зариф.

    По его словам, для осуществления подобной идеи необходимо сотрудничество всех стран региона, в том числе и Азербайджана.

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