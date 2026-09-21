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    Иран предлагает план для противодействия обмелению Каспия

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 20:30
    Иран предлагает план для противодействия обмелению Каспия

    Проблема снижения уровня воды в Каспийском море уже более года является повесткой региональных мероприятий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявили в Организации по охране окружающей среды Ирана.

    Отмечается, что страны региона подчеркивают необходимость мониторинга Каспийского моря в рамках регионального плана действий.

    По данным организации, предложение Ирана по разработке регионального плана действий уже представлено Секретариату Конвенции и странам-участницам, и в настоящее время данный вопрос изучается с технической точки зрения.

    Отметим, что временный секретариат Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) в настоящее время управляется Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Женеве (Швейцария). В рамках 7-й сессии Конференции сторон (COP7), которая состоится 20–23 сентября 2026 года в Тегеране, Иран принял на себя функцию председательства в Конвенции в порядке ротации.

    Хотя между прибрежными государствами велись различные предложения и обсуждения относительно местонахождения постоянного секретариата Конвенции (в том числе о его переводе в Баку или Тегеран в предыдущие годы), официально временный секретариат продолжает свою деятельность в региональном офисе ЮНЕП в Женеве.

    Исламская Республика Иран Каспийское море ЮНЕП
    "Tasnim": Xəzər dənizi ilə bağlı regional fəaliyyət planı hazırlana bilər

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