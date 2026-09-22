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    Пярвана Велиева: Ежегодный финансовый эффект от горнодобычи Азербайджана составит более 1 млрд манатов

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 19:11
    Пярвана Велиева: Ежегодный финансовый эффект от горнодобычи Азербайджана составит более 1 млрд манатов

    Реализация госпрограммы по развитию горнодобывающей промышленности на 2027-2030 годы позволит довести ежегодный финансовый эффект отрасли в Азербайджане до более чем 1 млрд манатов.

    Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Пярвана Велиева.

    По ее словам, программа предусматривает начало разработки золотых, медных и молибденовых месторождений в Кяльбаджаре, Агдере и Зангилане, а с будущего года - геологоразведку в Нахчыванской Автономной Республике. Работы будут вестись как государством через AzerGold, так и частным сектором.

    Велиева отметила, что глава государства дал поручения по формированию полной цепочки стоимости - от добычи сырья до выпуска готовой продукции: "К 2030 году объем производства алюминия планируется довести до 100 тыс. тонн. Реализация этих проектов может внести значительный вклад в укрепление ненефтяного сектора Азербайджана".

    Депутат подчеркнула, что в результате запуска новых предприятий ожидается увеличение налоговых поступлений по сектору, рост экспортных доходов и расширение экономического оборота.

    "По предварительным прогнозам, ежегодный положительный финансовый эффект проектов ожидается на уровне более 1 млрд манатов. Дополнительные поступления в госбюджет могут создать условия для реализации новых социальных пакетов", - сказала депутат.

    Pərvanə Vəliyeva: "Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin illik maliyyə təsiri 1 milyard manatı ötəcək"
    MP: Mining program to bring Azerbaijan over 1 billion manats a year

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