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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп допустил заключение сделки с Ираном после выборов в США

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 18:59
    Трамп допустил заключение сделки с Ираном после выборов в США

    Президент США Дональд Трамп допустил, что сделка с Ираном может быть заключена сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября.

    Как передает Report, об этом он заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Но я считаю, что сразу после выборов мы заключим сделку, поскольку для них нет смысла отказываться от нее", - подчеркнул Трамп.

    По словам Трампа, Иран ожидает результатов промежуточных выборов в США.

    "Они ждут, чтобы увидеть, как я выступлю на промежуточных выборах. Они не понимают, что я не участвую в них. Я уже баллотировался и одержал убедительную победу. На выборах участвует Республиканская партия, и я буду ей помогать, но сам я не баллотируюсь", - уточнил он.

    По словам американского лидера, есть только два варианта развития ситуации с Ираном - заключение сделки или продолжение войны.

    "Но мне предстоит принять важное решение. Будет ли заключена с Ираном сделка, которая позволит ему восстановиться и стать гораздо более могущественной страной, чем когда-либо прежде? Возможно, одной из величайших стран Ближнего Востока или даже мира... Или мне уничтожить Исламскую Республику - и сделать это быстро, не дав ей возможности вновь убивать людей и разрушать страны?", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Генеральная Ассамблея ООН Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp ABŞ-dəkı seçkilərdən sonra İranla razılaşmanı mümkün hesab edir

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