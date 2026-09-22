Трамп допустил заключение сделки с Ираном после выборов в США

Президент США Дональд Трамп допустил, что сделка с Ираном может быть заключена сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября.

Как передает Report, об этом он заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Но я считаю, что сразу после выборов мы заключим сделку, поскольку для них нет смысла отказываться от нее", - подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, Иран ожидает результатов промежуточных выборов в США.

"Они ждут, чтобы увидеть, как я выступлю на промежуточных выборах. Они не понимают, что я не участвую в них. Я уже баллотировался и одержал убедительную победу. На выборах участвует Республиканская партия, и я буду ей помогать, но сам я не баллотируюсь", - уточнил он.

По словам американского лидера, есть только два варианта развития ситуации с Ираном - заключение сделки или продолжение войны.

"Но мне предстоит принять важное решение. Будет ли заключена с Ираном сделка, которая позволит ему восстановиться и стать гораздо более могущественной страной, чем когда-либо прежде? Возможно, одной из величайших стран Ближнего Востока или даже мира... Или мне уничтожить Исламскую Республику - и сделать это быстро, не дав ей возможности вновь убивать людей и разрушать страны?", - сказал Трамп.