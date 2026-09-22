Трамп: Я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не позволит Ирану обладать ядерным оружием.

Как передает Report, об этом он заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, после вступления в должность он сразу начал переговоры с Ираном и предложил ему полное экономическое сотрудничество в обмен на прекращение ядерной программы и поддержки терроризма. Однако, по его словам, Тегеран отказался от данного предложения.

"Но они отказались. Они категорически отказались. Это было большой ошибкой", - отметил американский лидер.

Трамп продолжил, что после этого США провели операцию "Полуночный молот", в результате которой, по его словам, американские военные уничтожили ядерную программу Ирана.

"И снова я призвал Иран заключить сделку. И снова они отказались", - заявил он.

По словам Трампа, Иран продолжил создавать крупные запасы ракет и беспилотников, угрожавшие безопасности американских военнослужащих в регионе. Он заявил, что Иран стремился завершить создание ядерного оружия, прикрываясь обычными баллистическими ракетами.

"Если бы им это удалось, они получили бы возможность вечно распространять террор и смерть, зная, что любая попытка остановить (власти Ирана - ред.) столкнется с арсеналом ядерного уничтожения", - сказал президент США.

Он также заявил, что после предоставления Ирану всех возможностей для заключения сделки США приняли меры, чтобы не допустить повторения подобного сценария.

"Единственное, что меня волнует, - Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - подчеркнул Трамп.