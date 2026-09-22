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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп: Я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 18:50
    Трамп: Я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием

    Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не позволит Ирану обладать ядерным оружием.

    Как передает Report, об этом он заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По его словам, после вступления в должность он сразу начал переговоры с Ираном и предложил ему полное экономическое сотрудничество в обмен на прекращение ядерной программы и поддержки терроризма. Однако, по его словам, Тегеран отказался от данного предложения.

    "Но они отказались. Они категорически отказались. Это было большой ошибкой", - отметил американский лидер.

    Трамп продолжил, что после этого США провели операцию "Полуночный молот", в результате которой, по его словам, американские военные уничтожили ядерную программу Ирана.

    "И снова я призвал Иран заключить сделку. И снова они отказались", - заявил он.

    По словам Трампа, Иран продолжил создавать крупные запасы ракет и беспилотников, угрожавшие безопасности американских военнослужащих в регионе. Он заявил, что Иран стремился завершить создание ядерного оружия, прикрываясь обычными баллистическими ракетами.

    "Если бы им это удалось, они получили бы возможность вечно распространять террор и смерть, зная, что любая попытка остановить (власти Ирана - ред.) столкнется с арсеналом ядерного уничтожения", - сказал президент США.

    Он также заявил, что после предоставления Ирану всех возможностей для заключения сделки США приняли меры, чтобы не допустить повторения подобного сценария.

    "Единственное, что меня волнует, - Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - подчеркнул Трамп.

    Дональд Трамп Генеральная Ассамблея ООН Соединенные Штаты Америки (США) Операция США и Израиля против Ирана Ядерная программа
    Tramp: Heç vaxt İranın nüvə silahına sahib olmasına icazə verməyəcəyəm

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