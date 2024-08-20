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Иран потребовал у США доказательств его вмешательства в президентские выборы

Иран потребовал у США доказательств его вмешательства в президентские выборы США должны предоставить иранским властям доказательства якобы причастности Тегерана к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, если Вашингтон считает свои обвинения обоснованными.
В регионе
20 августа 2024 г. 04:51
Иран потребовал у США доказательств его вмешательства в президентские выборы

США должны предоставить иранским властям доказательства якобы причастности Тегерана к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, если Вашингтон считает свои обвинения обоснованными.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном среди журналистов постоянным представительством Ирана при ООН.

"Подобные обвинения ничем не подкреплены и лишены каких-либо оснований. Если правительство США искренне верит в обоснованность своих претензий, то оно должно предоставить нам соответствующие доказательства, если таковые вообще имеются, для того чтобы мы могли дать на них соответствующий ответ", - отмечается в тексте.

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