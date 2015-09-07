Иран подписал с Ираком три стратегических договора

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Между Ираном и Ираком подписаны 3 стратегических договора.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Согласно информации, вчера министр финансов Ирака Хошьяр Забари встретился в Тегеране с министром экономики Ирана Али Тайебния.

Стороны подписали 3 договора об устранении двойного налогообложения, таможенном сотрудничестве и поддержке взаимных инвестиций.

В настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 12 млрд. долларов. Тегеран и Багдад хотят увеличить товарооборот до 20 млрд. долларов.