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    Иран подписал с Ираком три стратегических договора

    Тегеран и Багдад хотят увеличить товарооборот до 20 млрд. долларов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Между Ираном и Ираком подписаны 3 стратегических договора. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

    Согласно информации, вчера министр финансов Ирака Хошьяр Забари встретился в Тегеране с министром экономики Ирана Али Тайебния.

    Стороны подписали 3 договора об устранении двойного налогообложения, таможенном сотрудничестве и поддержке взаимных инвестиций. 

    В настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 12 млрд. долларов. Тегеран и Багдад хотят увеличить товарооборот до 20 млрд. долларов. 

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