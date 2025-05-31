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Иран подготовил площадки для строительства двух АЭС на севере и юге

Иран подготовил площадки для строительства двух АЭС на севере и юге Иран подготовил площадки на севере и юге страны для строительства двух атомных электростанций.
В регионе
31 мая 2025 г. 15:16
Иран подготовил площадки для строительства двух АЭС на севере и юге

Иран подготовил площадки на севере и юге страны для строительства двух атомных электростанций.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил в субботу глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

"До конца седьмой программы (пятилетки, март 2024 - март 2029 годов) развитие мощностей атомной электроэнергетики в Иране достигнет 3 тыс. мегаватт, для строительства двух электростанций на юге и севере страны подготовлены площадки", - сказал он.

В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

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