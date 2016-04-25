Иран подготовил иск против США в международный суд

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Тегеран подготовил иск в международный уголовный суд против Вашингтона в связи с делом об использовании США 2 миллиардов замороженных иранских активов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил чиновник центра международного права администрации президента Ирана Мохаммад Джахрами.

"Иран может обратиться в международный суд для того, чтобы добиться своих прав. Для этого был подготовлен иск, который будет предоставлен Ираном в международный суд в связи с решением Верховного суда США оштрафовать Иран на 2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении на сайте администрации президента ИРИ.

Ранее Верховный суд США отказал Центробанку Ирана в возвращении двух миллиардов долларов из замороженных иранских активов, постановив, что эта сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте в 1983 году и в других терактах.