Иран поддержал территориальную целостность Ирака

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи со специальным представителем ООН по Ираку Яном Кобишом заявил о поддержке иранской стороной территориальной целостности Ирака, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

«Мы против территориального распада Ирака. А те, кто преследует подобные цели даже политическими средствами, на самом деле выступают против безопасности и стабильности как в Ираке, так и во всем регионе», — сказал он.

По словам Кобиша, для выхода из тяжелой ситуации, сложившейся в Ираке, требуется сохранить как национальное единство внутри страны, так и позитивный вклад международного сообщества.