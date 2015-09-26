​Иран подаст в суд на Саудовскую Аравию за давку возле Мекки

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Иран подаст в международный суд на Саудовскую Аравию за давку возле Мекки, в результате которой погибли более 700 человек, включая 136 иранцев.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил государственный прокурор Ирана Ибрагим Раиси.

Раиси назвал происшествие близ Мекки преступлением, которое подлежит судебному преследованию.

Прокурор сказал, что власти Саудовской Аравии заблокировали дорогу, используемую паломниками, чтобы мог проехать королевский конвой, в результате чего и началась давка.

По последним данным, число погибших в давке выросло до 770 человек, а 934 человека получили травмы различной степени тяжести.