Иран планирует ввести пошлины на проход через Ормузский пролив
В регионе
- 30 марта, 2026
- 22:36
Комитет по национальной безопасности и международной политике Ирана одобрил план по взиманию пошлин на проход судов по Ормузскому проливу.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на члена комитета.
Отмечается, что данный план также включает запрет на проход судов, связанных с США, Израилем или странами, которые ранее ввели односторонние санкции против Ирана.
Указывается, что оплата пошлин должна производиться в иранских риалах.
