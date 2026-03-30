İran Hörmüz boğazından keçid üçün rüsumlar tətbiq etməyi planlaşdırır
- 30 mart, 2026
- 22:27
İran Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının Daxili Təhlükəsizlik və Beynəlxalq Siyasət Komitəsi Hörmüz boğazından keçən gəmilərə tarif tətbiq etmək planını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat verib.
Boğazda gəmiçiliyin tənzimlənməsi ilə bağlı yeni plana həmçinin ABŞ, İsrail və ya əvvəllər İrana qarşı birtərəfli sanksiyalar tətbiq etmiş ölkələrlə əlaqəli gəmilərin keçidinə qadağa qoyulması da daxildir.
Rüsumların İran rialı ilə ödənilməli olduğu göstərilir.
