​Иран планирует увеличить добычу золота до 10 тонн в год

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Иран планирует увеличить добычу золота до 10 тонн ежегодно.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, в стране обнаружено около 1,2 тыс. участков с высокой вероятностью нахождения богатых залежей драгоценного металла.

«Мы нашли районы с месторождениями золота в районе Тиран, провинция Исфахан, но объем запасов еще не определен», — заявил замглавы Иранской организации геологии и добычи полезных ископаемых Бехруз Борна.

По его словам, всего месторождения золота выявлены в 21 провинции Ирана, а подтвержденные запасы оцениваются в 340 тонн.

На данный момент в стране ведется добыча золота на 15 шахтах, в ближайшее время в эксплуатацию может быть запущена еще одна шахта. На данный момент годовой объем добычи золота составляет 3 тонны.