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    Иран ответил США санкциями в отношении 15 компаний

    Эти компании «грубо нарушили права человека» и сотрудничали с Израилем

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Иран ввел санкции в отношении 15 американских компаний за предполагаемые нарушения прав человека и сотрудничество с Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство ИРНА со ссылкой на заявление МИД Исламской Республики Иран.

    Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эти компании «грубо нарушили права человека» и сотрудничали с Израилем. ИРНА использует формулировку «оказывали поддержку сионистскому режиму, террористам и участвовали в подавлении мирных жителей в регионе», а также «способствовали расширению незаконных израильских поселений на палестинских территориях». Это является грубым нарушением резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, утверждает ИРНА.

    Любые сделки с наказанными компаниями и предприятиями запрещаются, их активы подлежат «заморозке», прекращается выдача иранских виз лицам, занимающим должности или связанным с этими юрлицами, разъясняет агентство.

    Тегеран ввел ограничительные меры через два дня после того, как Соединенные Штаты применили санкции против 30 компаний и физлиц из 10 стран за нарушение правил экспорта в Иран, Северную Корею и Сирию.

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