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    Иран отверг обвинения Франции в связи с деятельностью учреждения при посольстве

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 21:28
    Иран отверг обвинения Франции в связи с деятельностью учреждения при посольстве

    МИД Ирана решительно отверг необоснованные и не соответствующие действительности утверждения, содержащиеся в заявлении французского внешнеполитического ведомства относительно образовательного учреждения, связанного с посольством Франции в Тегеране.

    Как сообщает Report, МИД Ирана выступил с заявлением по этому поводу.

    "Действия правоохранительных органов по прекращению незаконной деятельности учреждения, связанного с посольством Франции в Тегеране, были предприняты на основании решения суда после неоднократного и длительного игнорирования посольством Франции предупреждений иранских компетентных органов о необходимости официальной регистрации и получения лицензии для деятельности этого центра", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающиеся привилегий и иммунитетов посольств, являются четкими.

    "Посольство Франции обязано получить необходимые законные лицензии в соответствии с законами и правилами принимающей страны для создания и деятельности центров и учреждений, осуществляющих культурную и образовательную деятельность.

    Настойчивое игнорирование посольством Франции в Тегеране положений Конвенции о дипломатических сношениях и ожидание того, что оно будет освобождено от соблюдения законов и правил Исламской Республики Иран, ни в коем случае неприемлемо", - говорится в заявлении.

    Напомним, что МИД Франции назвал это решение "неприемлемым" и расценил его как нападение на культурное присутствие страны в Иране.

    МИД Ирана Франция
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