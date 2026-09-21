Иран отверг обвинения Франции в связи с деятельностью учреждения при посольстве

МИД Ирана решительно отверг необоснованные и не соответствующие действительности утверждения, содержащиеся в заявлении французского внешнеполитического ведомства относительно образовательного учреждения, связанного с посольством Франции в Тегеране.

Как сообщает Report, МИД Ирана выступил с заявлением по этому поводу.

"Действия правоохранительных органов по прекращению незаконной деятельности учреждения, связанного с посольством Франции в Тегеране, были предприняты на основании решения суда после неоднократного и длительного игнорирования посольством Франции предупреждений иранских компетентных органов о необходимости официальной регистрации и получения лицензии для деятельности этого центра", - говорится в заявлении.

Отмечается, что положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающиеся привилегий и иммунитетов посольств, являются четкими.

"Посольство Франции обязано получить необходимые законные лицензии в соответствии с законами и правилами принимающей страны для создания и деятельности центров и учреждений, осуществляющих культурную и образовательную деятельность.

Настойчивое игнорирование посольством Франции в Тегеране положений Конвенции о дипломатических сношениях и ожидание того, что оно будет освобождено от соблюдения законов и правил Исламской Республики Иран, ни в коем случае неприемлемо", - говорится в заявлении.

Напомним, что МИД Франции назвал это решение "неприемлемым" и расценил его как нападение на культурное присутствие страны в Иране.