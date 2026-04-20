Иран отложил начало строительства ж/д Решт-Астара на конец 2026 года

Подписание исполнительного контракта на строительство железнодорожного участка Решт - Астара в связи с военными действиями на Ближнем Востоке было перенесено на конец 2026 года.

Как передает Report, об этом в интервью "Ведомостям" сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Они (США и Израиль - ред.) развязали войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать", - сказал дипломат.

По его словам, сложившаяся ситуация лишь усиливает значимость "перепроектирования логистической инфраструктуры".

Отметим, что в 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара, который призван обеспечить сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство и поставки товаров и услуг.