Иран открыл месторождение нефти с запасами более 50 млрд баррелей

Президент Ирана Хасан Роухани объявил об обнаружении в стране крупного нефтяного месторождения на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

Согласно информации иранского президента, запасы открытого нефтяного поля оцениваются в 53 млрд баррелей сырой нефти.

Выступая на митинге в городе Йезд, Роухани уточнил, что обнаруженное месторождение находится в юго-западной иранской провинции Хузестан. Площадь нефтяного поля составляет 2,4 тыс. кв. км.