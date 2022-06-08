Иран отключил две камеры МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отключила две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на одном из своих ядерных объектов.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отключила две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на одном из своих ядерных объектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

О каком объекте идет речь, не уточняется. При этом отмечается, что более 80% камер МАГАТЭ в Иране продолжат функционировать в прежнем режиме.

Сообщение появилось на фоне обсуждения резолюции в отношении Ирана на заседании МАГАТЭ, которое проходит с 6 по 10 июня в Вене. Агентство утверждает, что у него отсутствует достаточный доступ к трем ядерным объектам в Иране.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что принятие резолюции против Тегерана может поставить под сомнение продолжение переговоров по восстановлению ядерной сделки.