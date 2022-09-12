Иран освободит моряков двух греческих танкеров, задержанных в мае

Иран в ближайшее время освободит членов экипажей двух греческих танкеров, которые были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в Персидском заливе в конце мая.

Иран в ближайшее время освободит членов экипажей двух греческих танкеров, которые были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в Персидском заливе в конце мая.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всегреческая ассоциация моряков торгового флота.

Власти Ирана "согласились на замену экипажей" танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior после визита в исламскую республику делегации Греции, состав которой не уточняется, информировала ассоциация. "Это означает, что застрявшие моряки немедленно вернутся в свои страны", - говорится в сообщении.

"Что касается освобождения судов, ситуация остается неопределенной, по крайней мере в сентябре решения не предвидится, поскольку Иран требует от Греции ряда гарантий, по которым нет консенсуса", - уточнила ассоциация.

27 мая силы КСИР задержали в Персидском заливе два греческих танкера. По данным портала Nurnews, близкого, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, эти действия стали ответом на задержание Грецией танкера Lana, перевозившего иранскую нефть.