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Иран освободит моряков двух греческих танкеров, задержанных в мае

Иран освободит моряков двух греческих танкеров, задержанных в мае Иран в ближайшее время освободит членов экипажей двух греческих танкеров, которые были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в Персидском заливе в конце мая.
В регионе
12 сентября 2022 г. 09:16
Иран освободит моряков двух греческих танкеров, задержанных в мае

Иран в ближайшее время освободит членов экипажей двух греческих танкеров, которые были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в Персидском заливе в конце мая.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всегреческая ассоциация моряков торгового флота.

Власти Ирана "согласились на замену экипажей" танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior после визита в исламскую республику делегации Греции, состав которой не уточняется, информировала ассоциация. "Это означает, что застрявшие моряки немедленно вернутся в свои страны", - говорится в сообщении.

"Что касается освобождения судов, ситуация остается неопределенной, по крайней мере в сентябре решения не предвидится, поскольку Иран требует от Греции ряда гарантий, по которым нет консенсуса", - уточнила ассоциация.

27 мая силы КСИР задержали в Персидском заливе два греческих танкера. По данным портала Nurnews, близкого, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, эти действия стали ответом на задержание Грецией танкера Lana, перевозившего иранскую нефть.

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Версия на азербайджанском языке İran saxladığı Yunanıstana məxsus iki tankerin dənizçilərini azad edəcək
Версия на английском языке Iran to release crews of two Greek tankers detained in May

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