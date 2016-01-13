Иран освободил задержанных американских моряков

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Иран освободил 10 задержанных моряков ВМС США, нарушивших иранские территориальные воды, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Иран потребовал от США извинений за нарушение государственных границ.

12 января два корабля военно-морских сил США были задержаны иранскими военными в территориальных водах Ирана в Персидском заливе. По данным Fox News, два корабля после поломки на одном из них дрейфовали в иранских территориальных водах, где были задержаны силами КСИР и переправлены на их базу на острове Фарси.