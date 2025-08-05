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Иран останавливает работу ряда госучреждений из-за жары

Иран останавливает работу ряда госучреждений из-за жары Иран закрывает офисы из-за перегрузки энергосистемы от жары
В регионе
5 августа 2025 г. 11:19
Иран останавливает работу ряда госучреждений из-за жары

Власти Ирана распорядились закрыть многие правительственные учреждения в попытке снизить потребление электроэнергии на фоне перегрузки генерирующих мощностей из-за сильной жары.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, инициатором такого решения стало министерство энергетики.

“По меньшей мере в 15 из 31 провинции Ирана государственные учреждения будут либо закрыты, либо работать по сокращенному графику”,- говорится в информации.

По словам губернатора Тегерана Мохаммада Садека Мотамедиана, подобные меры направлены на управление потреблением энергии в секторах водо- и электроснабжения.

В то же время он подчеркнул, что службы экстренной помощи и неотложной помощи продолжат свою работу в обычном режиме.

Повышение температуры, наблюдающееся с середины июля, создало дополнительную нагрузку на энергосистему Ирана и привело к веерным отключениям электроэнергии по всей стране. На юге страны температура превысила 50°C.

В число пострадавших провинций входят Западный Азербайджан и Ардебиль на северо-западе, Хормозган на юге и Эльборз на севере, а также столица Тегеран.

Власти Тегерана также снизили давление в водопроводной сети, чтобы справиться с падающим уровнем воды в водохранилищах, поскольку по информации СМИ страна переживает сильнейшую засуху за столетие.

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Версия на азербайджанском языке İran istilərə görə bir sıra dövlət qurumlarının işini dayandırır
Версия на английском языке Iran closes government offices amid extreme heat

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