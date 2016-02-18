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    Иран объявит дату передачи комплексов С-300 в ближайшее время

    По словам главы минобороны Ирана, поставка первой партии С-300 будет осуществлена в течение первого квартала 2016 года

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ РФ и Иран подписали контракт о передаче Тегерану ракетных комплексов С-300, дата получения Ираном комплексов будет объявлена позже.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава генштаба иранских ВС Хассан Фейруз Абади.

    "Контракт на передачу комплексов С-300 был подписан. Однако время отправки и получения будет объявлено в ближайшее время", - заявил Абади агентству Mashriq.

    "Через 15 дней состоятся ракетные учения Корпуса стражей Исламской революции", - сообщил Абади.

    Кремль заявил в четверг, что пока не может назвать конкретных сроков поставки зенитных ракетных систем С-300 в Иран, поскольку не решен вопрос с оплатой.

    По словам главы минобороны Ирана Хосейна Дехгана, поставка первой партии российских комплексов С-300 будет осуществлена в течение первого квартала 2016 года. 

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