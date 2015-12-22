Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Иран намерен расширять производство ракет.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган, выступая в городе Сари на севере страны.

"Мы не остановили проектирование, производство и тестирование наших ракет, напротив, мы даже увеличили их производство", - приводит слова главы военного ведомства Ирана агентство "Тасним".

При этом министр подчеркнул, что "у Тегерана никогда не было никаких планов по созданию ядерных боеголовок для своих ракет". Однако "постоянное обновление и модернизация военной техники и оружия стоят в первых строках повестки дня иранской военной программы, направленной на обеспечение защиты от врагов ", добавил генерал Дехган.