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    ​Иран намерен расширять производство ракет

    Мы не остановили проектирование, производство и тестирование наших ракет

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Иран намерен расширять производство ракет.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган, выступая в городе Сари на севере страны.

    "Мы не остановили проектирование, производство и тестирование наших ракет, напротив, мы даже увеличили их производство", - приводит слова главы военного ведомства Ирана агентство "Тасним".

    При этом министр подчеркнул, что "у Тегерана никогда не было никаких планов по созданию ядерных боеголовок для своих ракет". Однако "постоянное обновление и модернизация военной техники и оружия стоят в первых строках повестки дня иранской военной программы, направленной на обеспечение защиты от врагов ", добавил генерал Дехган.

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