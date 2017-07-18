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    Иран надеется избежать конфликта с Саудовской Аравией из-за Йемена

    Мы всё еще сможем работать друг с другом, чтобы положить конец этим ситуациям

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Тегеран надеется, что конфликт в Йемене не станет причиной прямой конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией.

    Как передает Report, приводит слова руководителя иранского внешнеполитического ведомства Мохаммада Джавада Зарифа в понедельник агентство Reuters.

    «Мы, конечно, надеемся, что, если мы не согласимся друг с другом по ситуации в Йемене или по ситуации в Сирии, мы всё еще сможем работать друг с другом, чтобы положить конец этим ситуациям», — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.

    Иранский лидер аятолла Али Хаменеи в мае выступил с критикой в адрес Саудовской Аравии, обвинив власти страны в «почтении к врагам ислама».

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