Иран начал строительство АЭС на севере страны

Иран запустил проект по строительству очередной АЭС в северной провинции Голестан.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"С огромными усилиями мы смогли начать проект по строительству атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли", - приводит его слова пресс-служба ОАЭИ.