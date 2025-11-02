Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Иран начал строительство АЭС на севере страны

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 15:29
    Иран начал строительство АЭС на севере страны

    Иран запустил проект по строительству очередной АЭС в северной провинции Голестан.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

    "С огромными усилиями мы смогли начать проект по строительству атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли", - приводит его слова пресс-служба ОАЭИ.

