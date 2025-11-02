İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 15:37
    İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb

    İran şimal vilaləti olan Gülüstanda daha bir atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisi layihəsinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam Respublikası Atom Enerjisi Təşkilatının vitse-prezidenti və sədri Məhəmməd Eslami bildirib.

    "Böyük səylə uyğun torpaq sahəsi taparaq Gülüstan vilayətinin sahilində atom elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinə başlaya bildik", - o deyib.

    İran atom elektrik stansiyası
    Иран начал строительство АЭС на севере страны

