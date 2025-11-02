İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb
Region
- 02 noyabr, 2025
- 15:37
İran şimal vilaləti olan Gülüstanda daha bir atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisi layihəsinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam Respublikası Atom Enerjisi Təşkilatının vitse-prezidenti və sədri Məhəmməd Eslami bildirib.
"Böyük səylə uyğun torpaq sahəsi taparaq Gülüstan vilayətinin sahilində atom elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinə başlaya bildik", - o deyib.
