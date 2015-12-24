​Иран может продать избытки тяжелой воды США

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Иран рассматривает США в качестве возможного покупателя избыточного количества тяжелой воды. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Мы подготовили более 160 тонн тяжелой воды. Из них около 130 тонн в дальнейшем будут использованы на реакторе в Араке, - заявил Салехи. - Оставшиеся 30 тонн мы выставим на продажу, как предусмотрено ядерной сделкой, заключенной 14 июля с ведущими мировыми державами, которая предполагает временные ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций". "США следует рассматривать в качестве потенциального клиента, потому что это самый большой в мире покупатель тяжелой воды", - пояснил далее Салехи.

При этом Салехи подчеркнул, что требования Вашингтона вывезти из Исламской Республики тяжелую воду до начала реализации ядерного соглашения выходит за рамки обязательств Тегерана. "Продажа тяжелой воды не является обязательным условием для вступления в силу ядерного соглашения, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В соответствии с планом, это может быть сделано после начала реализации сделки", - сказал он.

Али Акбар Салехи напомнил, что СВПД запрещает сооружение на территории Ирана новых тяжеловодных реакторов в течение ближайших 15 лет, а все излишки тяжелой воды должны продаваться на международном рынке.