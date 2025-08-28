Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций
Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, если страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - запустят механизм, возобновляющий действие санкции ООН в отношении исламской республики.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
"Мы ясно дали понять европейским странам, что если они инициируют запуск механизма snapback, то Иран, разумеется, сделает необходимые ответные шаги. Мы также сообщили им, что в случае такого шага все сотрудничество и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет полностью поставлено под угрозу и фактически прекращено", - сказал чиновник в эфире иранского государственного телевидения.
