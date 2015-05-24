​Иран может допустить ООН к своим военным объектам

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Иранские власти готовы допустить инспекторов ООН на свои военные объекты.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью местному телевидению.

Им будет предоставлен, как он выразился, контролируемый доступ к объектам, вызывающим подозрение у международного сообщества.

Этот шаг, по его словам, станет частью соглашения с США и другими мировыми посредниками по иранской ядерной программе (в их число входят Великобритания и Россия). Консультации в этом формате должны возобновиться во вторник и закончиться к 30 июня.

Ранее духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не позволит иностранным экспертам проводить проверки на своих военных объектах.