Иран и Япония подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и министр экономики и финансов Ирана Али Тайебниа подписали cегодня в Токио соглашение об инвестиционном сотрудничестве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. По словам главы японского внешнеполитического ведомства, этот шаг направлен, в первую очередь, на оказание помощи компаниям из Японии, намеревающимся работать с ИРИ.

"Мы намерены оказывать поддержку японскому бизнесу путем улучшения условий для бизнеса, для чего, в том числе, было быстро подписано это соглашение, а также приложим усилия для того, чтобы расширить экономические связи между Японией и Ираном", - сказал глава МИД Японии. Как предполагается, указанный документ подразумевает защиту прав японских компаний в Иране, а также страхование их рисков и активов.

Заключение инвестиционного соглашения стало возможным после того, как 22 января Токио отменил санкции в отношении Тегерана после выполнения соглашения о его ядерной программе. Еще 16 января санкции и ограничения отменили ООН, США и ЕС после того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило выполнение ИРИ обязательств, взятых в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, который был подписан 14 июля 2015 года.