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Иран и Таджикистан с 10 августа вводят безвизовый режим

Иран и Таджикистан с 10 августа вводят безвизовый режим Таджикистан и Иран с 10 августа вводят безвизовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов.
В регионе
6 августа 2024 г. 10:55
Иран и Таджикистан с 10 августа вводят безвизовый режим

Таджикистан и Иран с 10 августа вводят безвизовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.

"С 10 августа 2024 года начнет действовать Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран об отмене виз для обладателей общегражданских заграничных паспортов", - говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что согласно документа владельцы общегражданских загранпаспортов двух стран имеют право в течение 90 дней с момента первого въезда посещать территорию сторон без визы сроком на 30 дней. Уточняется, что на первом этапе внедрение безвизовой системы будет осуществляться только для тех, кто пользуется авиасообщением по маршруту Душанбе-Тегеран и Тегеран-Душанбе.

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