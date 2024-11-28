Иран и страны европейской "тройки" обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Иран и страны европейской "тройки" (Великобритания, Германия и Франция) обсудят 29 ноября ситуацию на Ближнем Востоке.

Иран и страны европейской "тройки" (Великобритания, Германия и Франция) обсудят 29 ноября ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сказал представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

Он подчеркнул, помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи встретится сегодня с замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой для согласования повестки переговоров.

По его словам, стороны намерены обсудить региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Палестине и Ливане, а также ядерную программу Ирана.