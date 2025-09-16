Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектов

Иран вместе с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Беларусью представил проект резолюции под названием "О запрете всех форм нападения на ядерные объекты и установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ".

Как сообщает Report об этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи написал в соцсети Х.

"Как подтверждается в нашем проекте, все страны пользуются "неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях" и "имеют право на эффективные гарантии против любого нападения или угрозы нападения", - добавил он.

Иранский дипломат отметил, что в документе также подтверждается обязанность всех государств воздерживаться от нападения или угроз нападения на мирные ядерные объекты, находящиеся на территории других стран.

В заключение он добавил, что эти принципы должны соблюдаться; настало время, чтобы международное сообщество приняло решительные меры, чтобы не допустить "нормализации беззакония".