Иран и Саудовская Аравия обсудят тему хаджа после годичного бойкота

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Иранская делегация поедет в Саудовскую Аравию 23 февраля, чтобы обсудить с местными властями тему хаджа и участия в нем иранцев после годичного бойкота.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми журналистам на брифинге.

Иран запретил своим гражданам участвовать в хадже - мусульманском паломничестве в Мекку - после трагического инцидента во время хаджа 2015 года, когда в результате давки погибли более двух тысяч человек, из которых 464 были иранские паломники.

Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. Квота Ирана на хадж составляла более 60 тыс. человек.