Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX-2025 с участием военно-морских сил двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX-2025 с участием военно-морских сил двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Как передает Report, об этом иранское госагентство Tasnim.

"Комбинированные морские поисково-спасательные учения CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.). Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении.

Целью учений является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран, уточняет агентство.