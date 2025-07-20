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Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Иран и Россия проведут учения в Каспийском море Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX-2025 с участием военно-морских сил двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
В регионе
20 июля 2025 г. 11:56
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX-2025 с участием военно-морских сил двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Как передает Report, об этом иранское госагентство Tasnim.

"Комбинированные морские поисково-спасательные учения CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.). Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении.

Целью учений является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран, уточняет агентство.

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